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В Тверской области обитает более 3 000 бурых медведей
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В Тверской области обитает более 3 000 бурых медведей 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Министерство экологии и природопользования Московской области опубликовало данные о численности бурого медведя в Подмосковье и соседних регионах.
Численность медведя в Подмосковье в очень значительной степени зависит от плотности популяций соседних областей. В последнее десятилетие численность медведя в Тверской области возросла до 3000 особей; в Ярославской — до 650, в Смоленской области — около 500 особей.
Напомним, что в Торопецкий район Тверской области работате биостанция «Чистый лес». Биостанция — центр по спасению медвежат-сирот и возвращению их в дикую природу. Инициатором создания биостанции в 1985 году стал Валентин Сергеевич Пажетнов, научный сотрудник Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника.
С 1990 года на биостанции в природу было выпущено более 200 медвежат-сирот. Такой метод реабилитации медвежат в международном сообществе называют Soft Release, то есть постепенный, мягкий выпуск на волю. В апреле маленьких воспитанников переводят из тёплого домика в просторный лесной вольер, где они ночуют в помещении, имитирующем берлогу. Из этого же вольера малыши начинают совершать самостоятельные вылазки в лес, постепенно привыкая к свободе.
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