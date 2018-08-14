В Тверской области обитает более 3 000 бурых медведей

Министерство экологии и природопользования Московской области опубликовало данные о численности бурого медведя в Подмосковье и соседних регионах.

Численность медведя в Подмосковье в очень значительной степени зависит от плотности популяций соседних областей. В последнее десятилетие численность медведя в Тверской области возросла до 3000 особей; в Ярославской — до 650, в Смоленской области — около 500 особей.

Напомним, что в Торопецкий район Тверской области работате биостанция «Чистый лес». Биостанция — центр по спасению медвежат-сирот и возвращению их в дикую природу. Инициатором создания биостанции в 1985 году стал Валентин Сергеевич Пажетнов, научный сотрудник Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника.

С 1990 года на биостанции в природу было выпущено более 200 медвежат-сирот. Такой метод реабилитации медвежат в международном сообществе называют Soft Release, то есть постепенный, мягкий выпуск на волю. В апреле маленьких воспитанников переводят из тёплого домика в просторный лесной вольер, где они ночуют в помещении, имитирующем берлогу. Из этого же вольера малыши начинают совершать самостоятельные вылазки в лес, постепенно привыкая к свободе.