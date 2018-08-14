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ФПК оштрафована на 300 тыс. руб. за несоблюдение законадательства в сфере обращения с отходами
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ФПК оштрафована на 300 тыс. руб. за несоблюдение законадательства в сфере обращения с отходами 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») оштрафовано на сумму 300 тыс. руб. за несоблюдение законодательства в области обращения с отходами, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
«Московско-Рязанская транспортная прокуратура совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу провела проверку исполнения законодательства в области обращения с отходами в пассажирском вагонном депо Николаевка — структурного подразделения Московского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в вагонном депо обращение с отходами I и II классов опасности осуществлялось без документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Также выявлены нарушения в области хранения и складирования опасных отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности предприятия.
«По результатам проверки прокуратурой возбуждено шесть дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами)», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что постановлениями департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу юридическое лицо — АО «ФПК» признано виновным в совершении правонарушений и ему назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 300 тыс. руб., должностное лицо — главный инженер признан виновным и ему назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 6 тыс. руб. Постановления вступили в законную силу.
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