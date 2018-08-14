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В центре Гусь-Хрустального устроили незаконную свалку
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В центре Гусь-Хрустального устроили незаконную свалку 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
ООО «ВторРесурс» складирует свой мусор в центре Гусь-Хрустального.
Они устроили незаконную свалку возле городского озера, которое является особо охраняемой природной территорией. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в начале февраля этого года компания заключила договор аренды с ООО «ПромРесурс».
«ВторРесурс» по суду лишили права обращаться отходами. Однако руководство это не остановило. «Фактически деятельность по обращению с отходами прекращалась только во время присутствия на территории судебных приставов-исполнителей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас прокурор снова обратился в суд. Он требует запретить деятельность компании, наложить на ее обязанность по уборке территории и запретить собственнику лесопилки сдавать территорию возле городского озера.
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