Специалисты взяли пробы с пятна на Москве-реке

МОСКВА , 14 авг — РИА Новости . Специалисты департамента природопользования взяли пробы с пятна, обнаруженного на Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента во вторник.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой на реке видны разводы от нефтепродуктов.

В департаменте рассказали, что сотрудники ведомства из отдела экологического контроля провели проверку в районе Даниловской и Павелецкой набережных.

"Возле Павелецкой набережной, дом 2, корпус 2 была обнаружена труба (водовыпуск), из которой вытекала вода без цвета и запаха, но на месте ее попадания в Москву-реку образовывалась радужная пленка. Были отобраны пробы воды на анализ", — рассказали в пресс-службе

Также информация была передана в ГУП Мосводосток и в Росприроднадзор по ЦФО, поскольку Москва-река относится к федеральному уровню контроля.