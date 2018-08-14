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Специалисты взяли пробы с пятна на Москве-реке
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Специалисты взяли пробы с пятна на Москве-реке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Специалисты департамента природопользования взяли пробы с пятна, обнаруженного на Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента во вторник.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой на реке видны разводы от нефтепродуктов.
В департаменте рассказали, что сотрудники ведомства из отдела экологического контроля провели проверку в районе Даниловской и Павелецкой набережных.
"Возле Павелецкой набережной, дом 2, корпус 2 была обнаружена труба (водовыпуск), из которой вытекала вода без цвета и запаха, но на месте ее попадания в Москву-реку образовывалась радужная пленка. Были отобраны пробы воды на анализ", — рассказали в пресс-службе
Также информация была передана в ГУП Мосводосток и в Росприроднадзор по ЦФО, поскольку Москва-река относится к федеральному уровню контроля.
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