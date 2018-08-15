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Специалисты ликвидировали пятно нефтепродуктов на Москве-реке
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Специалисты ликвидировали пятно нефтепродуктов на Москве-реке 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали пятно нефтепродуктов на Москве-реке, которое было обнаружено 13 августа в районе Даниловской набережной на юге города. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
"Загрязнение ликвидировано, гибель флоры и фауны не зафиксирована. Департаментом Росприроднадзора по Центральному федеральному округу 13 августа возбуждено административное дело в отношении неизвестных лиц", — сообщили в пресс-службе ведомства.
13 августа в сети появилось видео возможного разлива нефтепродуктов в реке Москва в районе Даниловской набережной на юге города. В сюжете на поверхности воды видна характерная, переливающаяся разными цветами, пленка. 14 августа специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы обнаружили сточную трубу на Павелецкой набережной, через которую в реку могли попасть нефтепродукты, отобрали пробы и передали все данные по инциденту в ГУП Мосводосток и департамент Росприроднадзора по ЦФО.
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