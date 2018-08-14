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В Уфе появится своё лесничество
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В Уфе появится своё лесничество 

АиФ-Уфа 21 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом 14 августа на пресс-конференции сообщил заместитель главы городской администрации Руслан Тухватшин. Он рассказал, что работа по учёту городских лесов ведётся в связи с подготовкой генерального плана Уфы. «Большая работа проводится по постановке на государственный учёт лесных участков и регистрация права муниципальной собственности на них», — сообщил чиновник. По его словам в башкирской столице создадут Уфимское городское лесничество. Оно будет территориально разделено на пять лесничеств. Одно в центре города, второе в Черниковке, третье в Забелье, четвёртое в Зауфимье и пятое в Дёме. Общая площадь городских лесов — более 21 тысячи гектар. «Леса отнесены к рекреационным зонам для отдыха населения, они способствуют снижению загрязнения атмосферного воздуха и сохранению экологически чистой природной среды», — добавил он.
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