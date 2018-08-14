Зампред комитета ГД не поддержал введение экологического налога в случае увеличения нагрузки на бизнес

«Если Минфин ставит задачу упорядочить и узаконить сложившуюся систему и убрать человеческий фактор при таких расчетах, то я бы такую систему поддержал. Если же это приведет к увеличению налоговой нагрузки для предприятий, то мы голосовать за такое имение не будем», — сказал С. Катасонов.

При этом он добавил, что существующая система платежей за вредные выбросы нуждается в корректировке.

«Здесь достаточно высокая коррупционная составляющая, потому что можно согласовать выбросы под пятилетнюю программу, и получается, что можно уменьшить платежи в 100 раз. Поэтому, с этой точки зрения наличия такого документа в Налоговом кодексе, он (экологический налог — прим. Агентства «Москва»), конечно, является более законным и прозрачным. Увеличение этих платежей, мне кажется, на сегодня вообще не допустимым» — сказал депутат.

На портале нормативно-правовых актов размещен документ Минфина РФ, согласно которому предлагается ввести экологический налог в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления.

Соответствующие изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс РФ, и в случае принятие законопроекта они заменят платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов на их размещение. Подразумевается, что налогоплательщиками станут организации и граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели, которые наносят ущерб экологии. Налоговые ставки будут устанавливаться для каждого вредного вещества.