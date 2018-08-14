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Введение эконалога увеличит сборы платежей за загрязнение, заявили в WWF
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Введение эконалога увеличит сборы платежей за загрязнение, заявили в WWF 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Введение экологического налога в России призвано увеличить собираемость платежей за загрязнение окружающей среды, однако необходимо разбираться, в какие бюджеты будут направлены налоговые сборы, заявила РИА Новости директор программы «Регулирование охраны окружающей среды» WWF России Екатерина Хмелева.
Как следует из проекта поправок Минфина в Налоговый кодекс, плата за негативное воздействие на окружающую среду может быть преобразована в экологический налог. В настоящее время нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду закреплены в законе об охране окружающей среды. Ее размер рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ. Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.
"В последние годы процент сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду повышается. Думаю, что введение экологического налога может привести к дальнейшему увеличению собираемости платежей за загрязнение", — сказала Хмелева.
При этом она подчеркнула, что разделяет озабоченность экспертов в том, чтобы поступления от налога не уменьшили поступления в региональные и местные бюджеты.
"Нельзя допустить, чтобы на местах не было средств на мероприятия по сохранению окружающей среды", — добавила Хмелева.
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