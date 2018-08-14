Введение эконалога увеличит сборы платежей за загрязнение, заявили в WWF

Как следует из проекта поправок Минфина в Налоговый кодекс, плата за негативное воздействие на окружающую среду может быть преобразована в экологический налог. В настоящее время нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду закреплены в законе об охране окружающей среды. Ее размер рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ. Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.

"В последние годы процент сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду повышается. Думаю, что введение экологического налога может привести к дальнейшему увеличению собираемости платежей за загрязнение", — сказала Хмелева.

При этом она подчеркнула, что разделяет озабоченность экспертов в том, чтобы поступления от налога не уменьшили поступления в региональные и местные бюджеты.

"Нельзя допустить, чтобы на местах не было средств на мероприятия по сохранению окружающей среды", — добавила Хмелева.