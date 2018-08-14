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Зеленоградский Дом Лани приглашает на экологические чтения
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Зеленоградский Дом Лани приглашает на экологические чтения 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В августе каждый четверг в вольерном комплексе «Дом Лани» проходят экологические чтения «Сказки под сосной».
Государственное природоохранное учреждение «Мосприрода» приглашает детей и взрослых поучаствовать в экологических чтениях, инсценировках сказочных произведений о природе. Участники чтений смогут ознакомиться с российской и зарубежной литературой, связанной с экологической тематикой, освоить новые умения на тематических мастер-классах. Для детей организаторы приготовили занимательные игры.
На этой неделе 16 августа в 15 часов 30 минут посетителей «Дома Лани» ждут чтения по занимательной зоологии. 23 августа для гостей будет зачитано по ролям и разыграно произведение «Экологические приключения двух веселых блошек». 30 августа темой чтений будут сказки «Жил-был шорох» и «Желуденок». Об этом сегодня сообщил сайт ЗелАО.
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