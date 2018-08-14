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АО «Восточный Порт» исследовало 598 проб воздуха и воды в рамках экологического мониторинга за 7 месяцев 2018 года
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АО «Восточный Порт» исследовало 598 проб воздуха и воды в рамках экологического мониторинга за 7 месяцев 2018 года 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Показатели проб на содержание в воздухе взвешенных веществ (пыль), пыли неорганической и сажи ниже нормы. Среднемесячный показатель содержания пыли в воздухе в санитарно-защитной зоне компании находился на 20% ниже нормы, в пределах 0,4 мг на кубический метр при норме 0,5 мг на кубический метр. По результатам исследований уровень содержания в воздухе оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ и сажи также зафиксирован на уровне ниже предельно допустимого.
В рамках комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» проводят модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, продолжается снижение воздействия на окружающую среду. Объем инвестиций портового холдинга в мероприятия программы составит более 1,4 млрд рублей.
За период с 2012 по 2017 годы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, проведение экологических акций.
В рамках ежегодной программы восполнения биоресурсов в реку Зеркальная в Приморском крае было выпущено 10 тыс. мальков кеты. Пополнение численности морских обитателей стало традиционным для АО «Восточный Порт» и портового холдинга в целом. За последние несколько лет по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в воды Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии.
Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Китак Лим в ходе визита на предприятие дал высокую оценку его системе экологической защиты: «Я считаю, что за АО „Восточный Порт“ большое будущее. Кроме его удачного расположения и отличного технического состояния я увидел масштабную работу, которая ведется в рамках улучшения экологической обстановки. Надеюсь, если я окажусь здесь через 10 лет, увижу еще более значительный рост и дальнейшие позитивные изменения», — отметил генсек IMO Китак Лим.
АО «Восточный Порт» является единственным стивидором в Приморье, имеющим собственные водоочистные сооружения. На угольном комплексе круглосуточно работают установки для очистки воздуха и циклонная система аспирации воздуха, в летний период задействована система орошения угольных складов.
АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
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