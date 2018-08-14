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С острова Врангеля вывезут более 300 тонн металлолома
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С острова Врангеля вывезут более 300 тонн металлолома 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Военные экологи планируют вывезти с острова Врангеля 2,5 тысячи ржавеющих металлических бочек. Этим займется сводное экологическое подразделение, которое занимается в Арктике очисткой территории от мусора, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу штаба Восточного военного округа.
Работы проводятся в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный».
«Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тыс. металлических бочек общей массой более 330 тонн», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Также предстоит рекультивация около пяти гектаров земли, очищенной от мусора.
Все работу планируют завершить в конце октября.
Ранее ученые обнаружили во льдах Арктики огромное количество микрочастиц пластика. Авторы исследования взяли образцы льда из пяти регионов, окружающих район Трансарктического течения.
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