Минприроды: введение экологического налога в России должно быть обоснованным

МОСКВА , 15 августа. / ТАСС /. Замена экологического сбора эконалогом требует внимательного рассмотрения и обоснования. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минприроды.

13 августа Министерство финансов РФ предложило ввести в России экологический налог, который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду. По мнению Минфина, взимание платы за загрязнение окружающей среды обладает низкой эффективностью, а введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления.

"Введение экологического налога требует внимательного рассмотрения и обоснования. В настоящее время работает система экологического сбора, введенного с 2017 года. Средства идут целенаправленно на создание объектов отрасли по переработке отходов", — отметила пресс-служба Минприроды

В нацпроекте «Экология» была поставлена задача создать инфраструктуру для отрасли отходов, но введение экологического налога может подорвать эту цель, отмечают в министерстве.

"Отсутствует убежденность, что превращение экосбора в налог позволит по-прежнему гарантировать целевое использование [средств] на создание мусороперерабатывающих мощностей и создание новой отрасли", — пояснили в Минприроды.