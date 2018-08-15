Ещё
Минприроды: введение экологического налога в России должно быть обоснованным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минприроды: введение экологического налога в России должно быть обоснованным 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Замена экологического сбора эконалогом требует внимательного рассмотрения и обоснования. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минприроды.
13 августа Министерство финансов РФ предложило ввести в России экологический налог, который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду. По мнению Минфина, взимание платы за загрязнение окружающей среды обладает низкой эффективностью, а введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления.
"Введение экологического налога требует внимательного рассмотрения и обоснования. В настоящее время работает система экологического сбора, введенного с 2017 года. Средства идут целенаправленно на создание объектов отрасли по переработке отходов", — отметила пресс-служба Минприроды.
В нацпроекте «Экология» была поставлена задача создать инфраструктуру для отрасли отходов, но введение экологического налога может подорвать эту цель, отмечают в министерстве.
"Отсутствует убежденность, что превращение экосбора в налог позволит по-прежнему гарантировать целевое использование [средств] на создание мусороперерабатывающих мощностей и создание новой отрасли", — пояснили в Минприроды.
ТАСС: последние новости
Промышленный комплекс по переработке медицинских отходов запустили в Петербурге Минприроды призывает все заводы Омска ставить автоматические датчики мониторинга Суд отклонил иск жителей к правительству Подмосковья в защиту леса вблизи свалки "Непейно"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие13
До конца света остались сутки269
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео103
ЧП в московском метро попало на видео14
Путина позвали на свадьбу48
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение