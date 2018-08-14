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Минприроды усомнилось в ведении экологического налога
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Минприроды усомнилось в ведении экологического налога 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Действующий в настоящее время и показавший свою эффективность механизм расширенной ответственности производителя позволяет обеспечивать целевой характер экологического сбора, средства направляются на конкретные цели, прописанные в законе „Об отходах“. Расширенная ответственность производителя является современным элементом экономики замкнутого цикла — производитель и импортер, фактически, обязаны в товарах заранее „увидеть“ отход и нести за его переработку ответственность, — пояснили »Российской газете" в министерстве. — Цель налога в отличие от целевого сбора — наполнение бюджета, фискальная функция, а не создание новой отрасли по переработке".
Сегодня в стране функционирует всего 78 предприятий по переработке пластика в 28 регионах. «Президент РФ поставил задачу в нацпроекте „Экология“ о создании инфраструктуры для отрасли отходов, формирования стимулов для развития „зеленой“ экономики. Введение экологического налога может подорвать данную цель», — полагают в Минприроды.
В 2019 году на средства экологического сбора планируется создать 39 объектов в 22 регионах. При этом постепенно растет количество обязательных к переработке товаров. Перечень готовых товаров, подлежащих утилизации расширен в начале 2018 года с 36 до 54 групп.
В свою очередь в Минфине считают, что введение экологического налога позволит увеличить поступления в бюджет за счет улучшения качества администрирования. К неплательщикам налога можно будет применять меры налоговой, административной и уголовной ответственности, а также использовать способы принудительного и бесспорного взыскания.
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