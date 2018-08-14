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Экологи пытаются предотвратить масштабную экологическую катастрофу в Магадане
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Экологи пытаются предотвратить масштабную экологическую катастрофу в Магадане 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Масштабные загрязнения обнаружены в бухте Нагаева под Магаданом.
Нефтяное пятно площадью больше 250 квадратных метров обнаружили на побережье под Магаданом. О загрязнении бухты Нагаева сообщили местные жители. Они выложили в соцсети кадры берега с масляными пятнами и перепачканных в мазуте птиц. Экологи и спасатели совершили облет местности в поисках источника загрязнения.
Оказалось, что им может быть топливо с затонувшего несколько лет назад корабля «Профессор Моисеев». Масштабы разлива хорошо видны сверху. При неблагоприятном исходе в воду может попасть до 50 тонн нефти. Сейчас специалисты пытаются ликвидировать последствия разлива и не допустить экологической катастрофы.
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