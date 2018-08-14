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Заповедник «Столбы» в Красноярске получит статус нацпарка к 2020 году
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Заповедник «Столбы» в Красноярске получит статус нацпарка к 2020 году 

ТАСС 3 часа назад
КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Заповедник «Столбы» в Красноярске получит статус национального парка к 2020 году. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил директор заповедника Валерий Щербаков.
"В течение года Министерство природных ресурсов РФ готовит порядок и регламент такого преобразования. Соответственно, готовится представление о преобразовании заповедника в национальный парк. Далее такое представление направляется в правительство России, которое принимает представление о преобразовании заповедника в нацпарк", — рассказал Щербаков, уточнив, что процесс должен завершиться в течение полутора лет.
По его словам, причиной преобразования стали изменения в природоохранном законодательстве, позволяющим менять статус заповедника на национальный парк. Щербаков добавил, что заповедник обладает признаками национального парка, есть туристическо-рекреационная, охраняемая и буферная зоны.
"Преобразование заповедника в национальный парк обеспечит соблюдения интересов охраны природы и традиционного использования территории, а также узаконит массовый туризм, который здесь есть. В классическом заповеднике подсчитана рекреационная нагрузка, для нашей территории тысяча человек в день. Но ограничить посещения мы не могли, так как тут традиционно сложился массовый туризм", — добавил Щербаков.
Он отметил, что после получения статуса национального парка название будет изменено на «Красноярские столбы». Вход в туристическо-рекреационную зону для посетителей по-прежнему останется бесплатным.
О заповеднике «Столбы»
Заповедник «Столбы» расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем.
Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцев. В настоящее время его площадь составляет 47,219 тыс. га.
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