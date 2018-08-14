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В подмосковных Мытищах проведут экологическую реабилитацию рек
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В подмосковных Мытищах проведут экологическую реабилитацию рек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство экологии Московской области подвело итоги аукциона на выполнение работ по экологической реабилитации рек Яузы, Борисовки и Сукромки в черте городского округа Мытищи, говорится в сообщении ведомства.
"ООО «Подрядчик» будет реабилитировать Яузу на участке от улицы Мира до МКАД, а также Борисовку и Сукромку от места впадения последней в Яузу до ТРЦ «Июнь»; общая протяженность реабилитируемых участков рек составит около 10 километров. Работы разделены на два этапа и должны завершиться в декабре будущего года", — отмечается в пресс-релизе со ссылкой на главу регионального Минэкологии Александра Когана.
По данным ведомства, в ходе реабилитации из русел рек удалят почти 200 тысяч кубометров донных отложений, укрепят берега рек, увеличат площади открытой акватории, а также проведут работы по биологической реабилитации.
"В соответствии с государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья», в ближайшие годы в регионе планируется экологическая реабилитация Пехорки, Малашки, Яузы, Борисовки, Сукромки, Баньки, Альбы, Пахры, Клязьмы, Петрицы и Ходцы", — резюмирует министерство.
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