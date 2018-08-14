В «Доме лани» проходят экологические чтения «Сказки под сосной»

Каждую неделю по четвергам в вольерном комплексе «Дом лани» в Зеленограде проходят экологические чтения «Сказки под сосной». Послушать их можно в 15.30. Ближайшая встреча состоится 16 августа.

ГПБУ «Мосприрода» приглашает маленьких и взрослых зеленоградцев стать участниками экологических чтений и инсценировок и вместе со сказочными героями прогуляться по сюжетам произведений о природе отечественных и зарубежных авторов. Кроме этого, гостей ждут занимательные игры и тематические мастер-классы.

16 августа Андрей Усачев прочтет «Занимательную зоологию», 23 августа Марина Дороченкова и Анна Кравчук прочитают «Экологические приключения двух веселых блошек», а 30 августа из уст Марины Аромшат можно будет услышать сказки «Жил-был шорох…» и «Желуденок».

Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 735-55-56. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в план экологических чтений.