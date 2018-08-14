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Минфин предложил ввести новый налог для россиян
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Минфин предложил ввести новый налог для россиян 

Клопс.Ru 3 часа назад
В России предложили ввести новый налог. Об этом пишут "Известия".
Пошлина коснётся производителей, которые наносят вред окружающей среде. Исключением станут компании и граждане, в результате деятельности которых остаются твёрдые коммунальные отходы.
Так, за выброс тонны диоксида азота, карбоната натрия и аммиака нужно будет внести в казну 138,8 рубля. За тонну хлора — 181,6 рубля.
В пояснительной записке говорится, что сбор будет введён с целью финансирования экологической политики в стране. Для добросовестных плательщиков налоговая нагрузка не вырастет, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Минздрав предложил ввести экологический сбор на сигареты.
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