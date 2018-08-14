Минфин предложил ввести новый налог для россиян

России предложили ввести новый налог. Об этом пишут "Известия"

Пошлина коснётся производителей, которые наносят вред окружающей среде. Исключением станут компании и граждане, в результате деятельности которых остаются твёрдые коммунальные отходы.

Так, за выброс тонны диоксида азота, карбоната натрия и аммиака нужно будет внести в казну 138,8 рубля. За тонну хлора — 181,6 рубля.

В пояснительной записке говорится, что сбор будет введён с целью финансирования экологической политики в стране. Для добросовестных плательщиков налоговая нагрузка не вырастет, подчеркнули в ведомстве.