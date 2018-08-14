В библиотеке № 101 прошло занятие на экологическую тему

Занятие под названием «Чистый лес» провели в библиотеке на Лухмановской в прошедшую субботу. Встреча была посвящена экологии.

С ребятами побеседовали о том, что участки леса для больших городов—это легкие, которые снабжают их кислородом. Прогулки по городскому лесу дают возможность отдохнуть и расслабится. Но очень часто горожане оставляют после себя мусор. В основном недобросовестные жители оставляют пакеты и пластиковые бутылки. Пластик наносит большой ущерб окружающей среде, он разлагается сотни лет. Попадая в почву пластмассы, распадаются и выделяют вредные вещества в воздух.

Но можно забрать пластиковую бутылку домой и сделать из нее какую-нибудь поделку. Юные читатели так и сделали. Дети смастерили из нее цветок. Этому их научили на мастер-классе сотрудники библиотеки.