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Ставропольцев начнут наказывать за строительный мусор
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Ставропольцев начнут наказывать за строительный мусор 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцев заставят платить штрафы за строительный мусор, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Горожане выбрасывают отходы от стройки в обычные мусорные контейнеры, но это незаконно. Некоторые и вовсе оставляют свой мусор возле баков или организуют стихийную свалку в кустах или оврагах.
«Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки», — гласит «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
За нарушение санитарных норм полагаются крупные штрафы. Глава города распорядился, чтобы региональный оператор по вывозу мусора начал активней сотрудничать с правоохранительными органами и наказывать тех, кто мусорит в неположенном месте.
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