Ставропольцев начнут наказывать за строительный мусор

Ставропольцев заставят платить штрафы за строительный мусор, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Горожане выбрасывают отходы от стройки в обычные мусорные контейнеры, но это незаконно. Некоторые и вовсе оставляют свой мусор возле баков или организуют стихийную свалку в кустах или оврагах.

«Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки», — гласит «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест».