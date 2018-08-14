Единый оператор обработки отходов будет создан до конца года 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды) назвало срок создания единого оператора в сфере обращения с отходами. Координатор деятельности региональных операторов будет создан до конца 2018 года, рассказали "Известиям" в пресс-службе министерства. О планах создать крупного федерального игрока 6 августа сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Задача единого оператора в сфере обращения с отходами — сопровождать управление отраслью в рамках «мусорной реформы», сообщили МПР..
Интегратора создадут в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами. Через него планируется проводить экологические сборы. В результате участники рынка смогут воспользоваться ранее недоступными финансовыми механизмами и инструментами. Например, «зелеными облигациями».
По словам исполнительного директора ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, тарифы за вывоз мусора с появлением новой структуры не увеличатся. Она, наоборот, создается для уменьшения нагрузки на бизнес. Сегодня участникам рынка очень сложно без господдержки создавать новые комплексы по переработке отходов и рекультивировать свалки, отметил эксперт.
В тариф регоператоров сегодня, в частности, не входит рекультивация свалок. Это очень дорого. Повышение платы для граждан было бы очень серьезным.
Распределением экологического сбора сегодня занимается Росприроднадзор. Теперь же эти средства станут основным финансовым ресурсом единого оператора в рамках «мусорной реформы». Не исключено, что правительство примет решение о дополнительном бюджетном транше, сказал «Известиям» один из участников рынка. Финансовая помощь может выделяться субъектам или регоператорам в виде займов, компенсации банковских ставок или прямого инвестирования, предположил он.
Как считает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов, учитывая актуальность проблемы, создание такой компании необходимо, так как сейчас в регионах наблюдается разброс в реализации реформы. Это обусловлено и отсутствием должного контроля в этой сфере, считает юрист.
Россия с 1 января 2019 года должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.
По данным Минприроды, ежегодно в стране России образуется более 70 млн т коммунальных отходов. Из них утилизируется только 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах или несанкционированных свалках, которых сегодня насчитывается около 22 тыс.