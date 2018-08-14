Единый оператор обработки отходов будет создан до конца года

Задача единого оператора в сфере обращения с отходами — сопровождать управление отраслью в рамках «мусорной реформы», сообщили МПР..

Интегратора создадут в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами. Через него планируется проводить экологические сборы. В результате участники рынка смогут воспользоваться ранее недоступными финансовыми механизмами и инструментами. Например, «зелеными облигациями».

По словам исполнительного директора ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, тарифы за вывоз мусора с появлением новой структуры не увеличатся. Она, наоборот, создается для уменьшения нагрузки на бизнес. Сегодня участникам рынка очень сложно без господдержки создавать новые комплексы по переработке отходов и рекультивировать свалки, отметил эксперт.

В тариф регоператоров сегодня, в частности, не входит рекультивация свалок. Это очень дорого. Повышение платы для граждан было бы очень серьезным.

Распределением экологического сбора сегодня занимается Росприроднадзор. Теперь же эти средства станут основным финансовым ресурсом единого оператора в рамках «мусорной реформы». Не исключено, что правительство примет решение о дополнительном бюджетном транше, сказал «Известиям» один из участников рынка. Финансовая помощь может выделяться субъектам или регоператорам в виде займов, компенсации банковских ставок или прямого инвестирования, предположил он.

Как считает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов , учитывая актуальность проблемы, создание такой компании необходимо, так как сейчас в регионах наблюдается разброс в реализации реформы. Это обусловлено и отсутствием должного контроля в этой сфере, считает юрист.

Россия с 1 января 2019 года должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

По данным Минприроды, ежегодно в стране России образуется более 70 млн т коммунальных отходов. Из них утилизируется только 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах или несанкционированных свалках, которых сегодня насчитывается около 22 тыс.