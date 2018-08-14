Ещё
Попробовали себя в качестве эковолонтёров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попробовали себя в качестве эковолонтёров 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-служба УФСИН России по Влдимирской области
Мы уже рассказывали об активности волонтёрских корпусов спецобъектов. На помощи сельским библиотекам активисты решили не останавливаться.
Следующей «остановкой» волонтёрского корпуса стало озёро рядом с деревней Коняево, береговую линию которого экоактивисты привели в порядок. Сотрудники ИК-5 в свободное от работы время решили попробовать себя в роли волонтёров. В результате проведенной акции берега озера были очищены от мусора: собрано более 20 мешков бытовых отходов. Все отходы погрузили в самосвал и вывезли на свалку.
Отметим, что водоём рядом с деревней Коняево давно стал одним из любимых мест отдыха и купания жителей региона. Сотни отдыхающих каждый выходные приезжают сюда насладиться природой и поплавать в чистом водоёме. Жаль, что многих из них так и не научили убирать за собой, поэтому беговая линия озера систематически напоминает обычную свалку.
Как сообщают в региональном УФСИН, работа по экологическому волонтёрству будет продолжена. В ближайшее время сотрудники колоний вновь выйдут на акции по очистке некоторых территорий Владимирской области.
ТВ-МИГ: последние новости
В 33 регионе установят единый тариф на вывоз мусора Марш несогласных Второй доцент ушёл в колонию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста887
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце125
Британию напугал ролик Минобороны РФ193
США заморозили договор с РФ по открытому небу66
«Вы уже рабы, победа вам не нужна»427
Видео
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Другое
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение