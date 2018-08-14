Попробовали себя в качестве эковолонтёров

Мы уже рассказывали об активности волонтёрских корпусов спецобъектов. На помощи сельским библиотекам активисты решили не останавливаться.

Следующей «остановкой» волонтёрского корпуса стало озёро рядом с деревней Коняево, береговую линию которого экоактивисты привели в порядок. Сотрудники ИК-5 в свободное от работы время решили попробовать себя в роли волонтёров. В результате проведенной акции берега озера были очищены от мусора: собрано более 20 мешков бытовых отходов. Все отходы погрузили в самосвал и вывезли на свалку.

Отметим, что водоём рядом с деревней Коняево давно стал одним из любимых мест отдыха и купания жителей региона. Сотни отдыхающих каждый выходные приезжают сюда насладиться природой и поплавать в чистом водоёме. Жаль, что многих из них так и не научили убирать за собой, поэтому беговая линия озера систематически напоминает обычную свалку.