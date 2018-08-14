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Эксперты проверят ход строительства досугового центра
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Эксперты проверят ход строительства досугового центра 

Наш Теплый стан 3 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
До 20 августа Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит ход строительства досугового центра на ул. Академика Виноградова, вл. 7.
Как сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора города Москвы, специалисты проверят качество работ, проведут геодезические исследования, определят уровень концентрации вредных веществ в воздухе на территории жилой застройки от источников выбросов на стройплощадке и пр.
«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 49 объектов строительства Москвы, выполнит 324 исследования», — говорится в сообщении.
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