Эксперты проверят ход строительства досугового центра

До 20 августа Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит ход строительства досугового центра на ул. Академика Виноградова, вл. 7.

Как сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора города Москвы , специалисты проверят качество работ, проведут геодезические исследования, определят уровень концентрации вредных веществ в воздухе на территории жилой застройки от источников выбросов на стройплощадке и пр.

«Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 49 объектов строительства Москвы, выполнит 324 исследования», — говорится в сообщении.