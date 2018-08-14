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Тонны неразделанной горбуши нашли в лесу в Охинском районе на Сахалине
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Тонны неразделанной горбуши нашли в лесу в Охинском районе на Сахалине 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Свалку лосося нашел местный житель в лесу районе села Эхаби в Охинском городском округе Сахалинской области. В овраге гниют отходы рыбопереработки, а рядом около пяти тонн неразделанной горбуши. Об этом сообщил сайт sakhalin.info.
В общей сложности на несанкционированной свалке свалено около 15 тонн рыбы и рыбных отходов.
В администрации Охинского района заверили, что свалку ликвидируют. Лесной находкой заинтересовалась природоохранная прокуратура.
«Люди покупают лицензии, чтобы обеспечить свои семьи лососевыми на зиму. И не всегда удается выловить определенное количество по ней. А кто-то тоннами позволяет себе, выбрасывает лосось. Слов нет. Одни эмоции!», — возмутились пользователи интернета.
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