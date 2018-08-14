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«Известия»: единый оператор обработки отходов будет создан до конца 2018 года
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«Известия»: единый оператор обработки отходов будет создан до конца 2018 года 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство природы России планирует создать единого оператора в сфере обращения с отходами, через которого планируется проводить экологические сборы, до конца 2018 года. Об этом во вторник пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Единого интегратора создадут в форме публично-правовой компании, она будет взаимодействовать с региональными операторами, поясняет издание.
6 августа министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство предлагает создать единого интегратора в части реформы управления с отходами, который будет обрабатывать экологические сборы. По его словам, компания будет создана или указом президента, или федеральным законом.
Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», все регионы России не позднее 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с отходами, центральным звеном которой станет введение нового института региональных операторов. Они должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с твердыми коммунальными отходами, нормативы их накопления, выбрать единых региональных операторов, которые возьмут на себя все этапы работы с отходами — от вывоза мусора до устранения нелегальных свалок.
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