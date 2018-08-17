В Барнауле нашли место сброса в реку Пивоварку «молочных вод»

Сотрудники Минприроды нашли место сброса загрязнений в реку Пивоварку в Барнауле

Как пишет ведомство, в ходе проверки реки в районе Булыгино и возле моста на Павловском тракте загрязнения выявлены не были. «Молочные стоки» были обнаружены возле дома №1 по ул. Енисейская. Как было установлено, в реку они поступали из коллектора городской ливневой канализации, которая проходит в районе Третьего малаховского кольца. Специалисты взяли пробы воды на исследование.

Как пишет Минприроды, в колодцы коллектора жидкие отходы могли сливать ассенизаторские машины.