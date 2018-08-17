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В Барнауле нашли место сброса в реку Пивоварку «молочных вод»
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В Барнауле нашли место сброса в реку Пивоварку «молочных вод» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Сотрудники Минприроды нашли место сброса загрязнений в реку Пивоварку в Барнауле.
Как пишет ведомство, в ходе проверки реки в районе Булыгино и возле моста на Павловском тракте загрязнения выявлены не были. «Молочные стоки» были обнаружены возле дома №1 по ул. Енисейская. Как было установлено, в реку они поступали из коллектора городской ливневой канализации, которая проходит в районе Третьего малаховского кольца. Специалисты взяли пробы воды на исследование.
Как пишет Минприроды, в колодцы коллектора жидкие отходы могли сливать ассенизаторские машины.
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