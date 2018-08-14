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Обработку отходов в России могут отдать в одни руки
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Обработку отходов в России могут отдать в одни руки 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Единый оператор обработки отходов будет создан до конца 2018 года. Через этого оператора планируется проводить экологические сборы.
О том, что Минприроды намерено создать единого интегратора в части реформы управления с отходами, стало известно 6 августа со слов министра ведомства. По его мнению, компания будет создана или указом президента, или федеральным законом.
Не позднее чем через полтора года, с 1 января 2019, все регионы России должны перейти на новую систему обращения с отходами, центральным звеном которой станет введение нового института региональных операторов, сообщает ТАСС.
Помимо этого, Минфин предложил ввести еще и экологический налог, который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
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