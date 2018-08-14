Якутские экологи опровергли массовую гибель чаек и рыбы на реке Тукэн

В социальных сетях вновь появилась информация о массовой гибели чаек и рыбы. Ветеринары и госинспекторы выехали на реку Тукэн, где якобы случилось экологическое бедствие, и не обнаружили фактов, подтверждающих массовую гибель озерных птиц и рыбы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство экологии Республики Саха.

«В ходе проверки сотрудники верхневилюйской инспекции, госинспекторы нюрбинского комитета и представители управления ветеринарии Якутии не выявили факта погибших рыб и чаек», — сообщили в региональном министерстве экологии.

Рабочий-вахтовик, охраняющий понтонный мост, также опроверг гибель озерных чаек.

Эксперты собрали на реке Тукэн пробы почвы, воды и растительности. После лабораторных исследований специалисты сделают окончательные выводы.