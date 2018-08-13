В России предложили ввести экологический налог

России может появиться экологический налог, который заменит платежи за загрязняющие выбросы. Такой законопроект опубликовал минфин

Документ вводит в Налоговый кодекс (НК) главу «Экологический налог». Объектом налогообложения признаются сбросы загрязняющих веществ в воду, их выбросы в атмосферу, захоронение отходов производства и потребления и другие виды вредного воздействия на окружающую среду. Налоговой базой признается масса выбросов, сбросов и отходов. Ставки устанавливаются для каждого вида воздействия в зависимости от опасности загрязняющего вещества. Платить налог будут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые в результате своей деятельности негативно влияют на окружающую среду.

Создавая экологический платеж, минфин реализует поручение премьер-министра Дмитрия Медведева о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер. По оценкам деловых объединений, в стране сейчас насчитывается несколько десятков таких платежей — как федеральных, так и региональных. Как сообщалось ранее, минфин планирует включить в НК несколько неналоговых платежей, близких по своей природе к налогам, передав таким образом их администрирование Федеральной налоговой службе . Цель — повысить их собираемость.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, уровень налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков не повысится. «Анализ динамики поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджетную систему свидетельствует о низкой эффективности ее взимания, что порождает необходимость финансировать государственные экологические программы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов», — говорится в документе. Так, поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет в 2017 году составили 14,2 миллиарда рублей. В 2018 году они планируются на уровне 11,6 миллиарда рублей, в 2019 и 2020 годах — по 10,3 миллиарда.

В минприроды сообщили «РГ», что пока не ознакомились с деталями системы регулирования, предложенной минфином. «В целом введение налогового экологического платежа при условии его возвратности на природоохранные проекты имеет смысл. Но система возврата налоговым законодательством сегодня не предусмотрена. При этом действующий сейчас и показавший свою эффективность механизм расширенной ответственности производителя позволяет обеспечивать целевой характер экологического сбора, средства направляются на конкретные цели, прописанные в законе об отходах, — отмечают в министерстве. — Цель налога в отличие от целевого сбора — наполнение бюджета, фискальная функция, а не создание новой отрасли по переработке».

Сегодня в стране функционирует всего 78 предприятий по переработке пластика в 28 регионах. «Президент РФ поставил задачу в нацпроекте „Экология“ о создании инфраструктуры для отрасли отходов, формирования стимулов для развития „зеленой“ экономики. Введение экологического налога может подорвать данную цель», — полагают в минприроды.

В свою очередь в минфине считают, что введение экологического налога позволит увеличить поступления в бюджет за счет улучшения качества администрирования.