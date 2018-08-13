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Минфин решил ввести новый налог
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Минфин решил ввести новый налог 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министерство финансов России предложило внести поправки в Налоговый кодекс. Они преобразуют плату за негативное воздействие на окружающую среду в новый экологический налог, сообщило РИА «Новости».
Сейчас нормы выплат за негативное воздействие на окружающую среду закрепляет закон об охране окружающей среды. Они рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ.
Минфин подсчитал, что поступления в бюджет России говорят о низкой эффективности подобной системы неналогового платежа. В министерстве уверены, что это вызывает необходимость финансировать экологические программы государства за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. При этом в ряде стран платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в виде налогового платежа.
Документ предлагает зафиксировать налоговые ставки за выброс в воздух различных веществ, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2020 года.
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