Минфин решил ввести новый налог

Сейчас нормы выплат за негативное воздействие на окружающую среду закрепляет закон об охране окружающей среды. Они рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ.

Минфин подсчитал, что поступления в бюджет России говорят о низкой эффективности подобной системы неналогового платежа. В министерстве уверены, что это вызывает необходимость финансировать экологические программы государства за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. При этом в ряде стран платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в виде налогового платежа.

Документ предлагает зафиксировать налоговые ставки за выброс в воздух различных веществ, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2020 года.