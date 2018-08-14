Минфин предложил ввести новый налог — экологический

Минфин предложил ввести в России экологический налог. Его цель — финансировать такую экологическую политику, которая позволит обеспечить право россиян на благоприятную окружающую среду.

В министерстве финансов отметили, что сейчас взимание платы за загрязнение окружающей среды неэффективно, тогда как введение налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления.

Законопроект предлагает установить фиксированные налоговые ставки для каждого вида воздействия на окружающую среду в зависимости от вида загрязняющего вещества.