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Минфин предложил ввести новый налог — экологический
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Минфин предложил ввести новый налог — экологический 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Минфин предложил ввести в России экологический налог. Его цель — финансировать такую экологическую политику, которая позволит обеспечить право россиян на благоприятную окружающую среду.
В министерстве финансов отметили, что сейчас взимание платы за загрязнение окружающей среды неэффективно, тогда как введение налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления.
Законопроект предлагает установить фиксированные налоговые ставки для каждого вида воздействия на окружающую среду в зависимости от вида загрязняющего вещества.
Проработать возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей в январе этого года поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
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