Вопрос климатических изменений обсудят участники форума из столицы и малых городов

Столица готовится принимать участников Климатического форума городов России , который состоится в этом году 21–22 августа.

Мероприятие состоится в центральном выставочном зале «Манеж». Организатор форума — Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы . Главная цель мероприятия — выработка предложений, учитывающих международный и российский опыт для повышения эффективности климатического регулирования, снижения выбросов парниковых газов и повышения энергетической эффективности.

Ключевая идея выставочной концепции форума — демонстрация города будущего с широкими зелеными улицами, умными инфраструктурными и информационными решениями, инновационными энергосберегающими технологиями и возможностями для жизни, образования, работы и отдыха в условиях климатической стабильности городской среды.

— Мы видим, что климат меняется, оказывая серьезное воздействие на систему городского и жилищно-коммунального хозяйства, — заявил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский

По итогам Климатического форума городов России будут разработаны предложения по учету международного и регионального опыта в целях повышения эффективности климатического регулирования, снижения выбросов парниковых газов, совершенствования системы экологического мониторинга, развития современной территориальной инфраструктуры, направленной на сохранение климатической и экологической стабильности.