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Вопрос климатических изменений обсудят участники форума из столицы и малых городов
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Вопрос климатических изменений обсудят участники форума из столицы и малых городов 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Столица готовится принимать участников Климатического форума городов России, который состоится в этом году 21–22 августа.
Мероприятие состоится в центральном выставочном зале «Манеж». Организатор форума — Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Главная цель мероприятия — выработка предложений, учитывающих международный и российский опыт для повышения эффективности климатического регулирования, снижения выбросов парниковых газов и повышения энергетической эффективности.
Ключевая идея выставочной концепции форума — демонстрация города будущего с широкими зелеными улицами, умными инфраструктурными и информационными решениями, инновационными энергосберегающими технологиями и возможностями для жизни, образования, работы и отдыха в условиях климатической стабильности городской среды.
— Мы видим, что климат меняется, оказывая серьезное воздействие на систему городского и жилищно-коммунального хозяйства, — заявил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
По итогам Климатического форума городов России будут разработаны предложения по учету международного и регионального опыта в целях повышения эффективности климатического регулирования, снижения выбросов парниковых газов, совершенствования системы экологического мониторинга, развития современной территориальной инфраструктуры, направленной на сохранение климатической и экологической стабильности.
Правительством России запущена реализация комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов и подготовке к ратификации Парижского соглашения, — заявил специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий.
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