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Подготовлен законопроект о введении экологического налога
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Подготовлен законопроект о введении экологического налога 

News.ru 33 минуты назад
Минфин разработал законопроект о введении в России экологического налога. В случае одобрения он может вступить в силу 1 января 2020 года.
Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если инициатива будет утверждена, то в стране будут установлены фиксированные налоговые ставки за выброс вредных веществ в воздух, загрязнение водоёмов, а также за размещение опасных отходов производства.
Ранее News.ru писал, что фискальная нагрузка на юридических лиц при введении нового платежа не увеличится. Предполагается, что рассчитываться экологический налог будет по формуле: ставка сбора умножается на норматив утилизации и массу утилизируемых товаров.
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