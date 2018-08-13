Подготовлен законопроект о введении экологического налога

Минфин разработал законопроект о введении в России экологического налога. В случае одобрения он может вступить в силу 1 января 2020 года.

Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если инициатива будет утверждена, то в стране будут установлены фиксированные налоговые ставки за выброс вредных веществ в воздух, загрязнение водоёмов, а также за размещение опасных отходов производства.

Ранее News.ru писал, что фискальная нагрузка на юридических лиц при введении нового платежа не увеличится. Предполагается, что рассчитываться экологический налог будет по формуле: ставка сбора умножается на норматив утилизации и массу утилизируемых товаров.