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Налог на экологию: кого и когда он может коснуться?
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Налог на экологию: кого и когда он может коснуться? 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министерство финансов предложило с 2020 года заменить действующие в России платежи за негативное воздействие на окружающую среду новым налогом. Текст законопроекта опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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