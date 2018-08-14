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Налог на экологию: кого и когда он может коснуться?
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Налог на экологию: кого и когда он может коснуться?
ТАСС
2 часа назад
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Фото:
ТАСС
Министерство финансов
предложило с 2020 года заменить действующие в
России
платежи за негативное воздействие на окружающую среду новым налогом. Текст законопроекта опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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