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Минфин предложил новый налог для россиян
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Минфин предложил новый налог для россиян 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство финансов России предложило ввести для предпринимателей и физических лиц экологический налог.
«Налогоплательщиками экологического налога признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории России (…) хозяйственную и иную деятельность, оказывающую (…) негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в документе, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов.
После введения нового налога, владельцы объектов, наносящих вред экологии, в течение 30 дней будут обязаны встать на учет со дня постановки объекта на государственный учет.
Ставки по налогу будут твердыми, их установят для каждого вредного вещества в отдельности. Налог станут взимать в соответствии с массой вещества, загрязняющего окружающую среду. К примеру, за тонну аммиака владелец вредного объекта заплатит 138,8 рубля, за тонну хлора — 181,6 рубля, за тонну ртути — 18244 рубля.
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