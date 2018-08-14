В Турмонский заказник Северной Осетии доставили восемь зубров из Рязанской области

"Первая партия из шести зубров [два самца и четыре самки] прибыла в Северную Осетию 2 августа, 9 августа привезли еще двух зубриц", — сообщили в заповеднике.

Еще двух животных планируется доставить на Кавказ во второй декаде сентября. В течение месяца они будут находиться в карантинном вольере площадью 5 га, после чего их выпустят на волю.

"Зубрам пришлось преодолеть около 1900 километров. Дорога выдалась сложной: в жаркие дневные часы сотрудники заповедника старались не останавливать лишний раз машины, но поить животных как можно чаще. А на последних двенадцати километрах до места выпуска животных прошедшие дожди так сильно размыли глинистую горную дорогу, что клетки пришлось перегружать с грузовых машин Окского заповедника на местные лесовозы", — уточнили в заповеднике.

Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника основан в 1959 году. Всего за эти годы в нем родилось около 440 животных, около 100 из них переданы в заповедники Кавказа и Закавказья. По оценкам специалистов, в Ардонско-Урухском междуречье заказника Турмонского заказника может обитать до 280 зубров без ущерба для биоценозов, предельно — до 450 животных (при плотности 8 голов/1000 га).