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В Турмонский заказник Северной Осетии доставили восемь зубров из Рязанской области
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В Турмонский заказник Северной Осетии доставили восемь зубров из Рязанской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Животные из питомника чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника (Рязанская область) благополучно доставлены в Турмонский заказник Северной Осетии. Восемь зубров преодолели около 1900 км и на данный момент находятся на карантине, сообщили в пресс-службе заповедника.
"Первая партия из шести зубров [два самца и четыре самки] прибыла в Северную Осетию 2 августа, 9 августа привезли еще двух зубриц", — сообщили в заповеднике.
Еще двух животных планируется доставить на Кавказ во второй декаде сентября. В течение месяца они будут находиться в карантинном вольере площадью 5 га, после чего их выпустят на волю.
"Зубрам пришлось преодолеть около 1900 километров. Дорога выдалась сложной: в жаркие дневные часы сотрудники заповедника старались не останавливать лишний раз машины, но поить животных как можно чаще. А на последних двенадцати километрах до места выпуска животных прошедшие дожди так сильно размыли глинистую горную дорогу, что клетки пришлось перегружать с грузовых машин Окского заповедника на местные лесовозы", — уточнили в заповеднике.
Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника основан в 1959 году. Всего за эти годы в нем родилось около 440 животных, около 100 из них переданы в заповедники Кавказа и Закавказья. По оценкам специалистов, в Ардонско-Урухском междуречье заказника Турмонского заказника может обитать до 280 зубров без ущерба для биоценозов, предельно — до 450 животных (при плотности 8 голов/1000 га).
Зубр — единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления: животные вымерли из-за уничтожения мест их обитания и неограниченной охоты. В России программа по восстановлению популяции этих животных реализуется с 1950-х годов.
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