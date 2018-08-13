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Минфин предложил ввести экологический налог
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Минфин предложил ввести экологический налог 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс на этот счет. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, экологический налог нужен для того, чтобы финансово обеспечивать проводимую правительством экологическую политику в стране, цель которой — обеспечить россиянам гарантированное Конституцией право на благоприятную окружающую среду.
В Минфине обещают, что, несмотря на появление нового налога, действующий уровень налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков будет сохранен.
Сейчас в России есть платежи в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду, но их взимание низкоэффективно, также написано в пояснительной записке. В свою очередь экологический налог позволит увеличить поступления в бюджет, в частности — благодаря улучшению качества его администрирования, при необходимости — применению мер административной, налоговой и уголовной ответственности, которые нельзя применить к неплательщикам сбора за негативное воздействие на окружающую среду.
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