Минфин предложил ввести экологический налог

Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс на этот счет. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, экологический налог нужен для того, чтобы финансово обеспечивать проводимую правительством экологическую политику в стране, цель которой — обеспечить россиянам гарантированное Конституцией право на благоприятную окружающую среду.

Минфине обещают, что, несмотря на появление нового налога, действующий уровень налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков будет сохранен.