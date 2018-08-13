Проект «Будущее Арктики» сформирует экологическую культуру граждан

Инициаторы проекта отмечают, что Дмитрий Артюхов, еще будучи заместителем главы региона, активно поддержал начинание, а после того, как стал временно исполняющим обязанности губернатора, назвал проект одним из приоритетных в области экологии.

В прошлом году молодежные экодружины убирали несанкционированные свалки, по всему Ямалу очищали от хлама промзоны и лесные массивы вблизи городов. В «поле» работали 6 отрядов волонтеров. Например, от строительного мусора было освобождено место под храм в поселке Пуровск, очищен участок в районе стойбища оленеводов Ясавэй в Надымском районе. На местах уборок волонтеры выставляли таблички с призывом сохранять чистоту. Всего в прошлом году энтузиасты собрали 500 тонн мусора, очистив от несанкционированных свалок 4,5 кв километра территории округа.

В этом году в проекте принимают участие уже 9 отрядов волонтеров, которые провели 112 уборок, собрав 1808 кубометров мусора. 28 раз были запущены ГЛОНАСС-трекеры по отслеживанию вывоза содержимого мусорных контейнеров, благодаря чему, в частности, уже удалось отследить крупную несанкционированную свалку металлолома в Надымском районе.

"Конечно, основную работу по уборке несанкционированных свалок все равно проводят местные власти. В этом смысле они более эффективны. Но то, что не оттолкнули, поддержали молодых инициативных ребят, считаю очень важным сигналом. Наша молодежь подает пример отношения к родной земле. Это внушает оптимизм", — говорит инициатор проекта, эколог и депутат Государственной Думы от Ямала Владимир Пушкарев.

Пользу от взаимодействия в благом деле видят и молодежные активисты, и региональные власти. Дополнительную актуальность проект приобрел в этом году, когда проблема мусора стала центром внимания для многих российских регионов. «Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тысяч свалок. Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте городов», — сказал Владимир Путин в мартовском Послании Федеральному собранию.

Начатый в 2017 году ямальский проект в свете этих задач оказался как нельзя более актуальным. В июле этого года волонтеры и общественники собрались в Ноябрьске на берегу культового для города объекта — озера Ханто , чтобы проверить появившуюся в соцсетях информацию о незаконной свалке отходов 1-го класса опасности. Желающих помочь экологам оказалось столько, что на всех не хватило спецодежды. Менее, чем за час, волонтеры устранили незаконную свалку совместно со специализированной хозяйственной компанией, работавшей на объекте безвозмездно. Не остались в стороне от проводимой акции местные власти, глава города Ноябрьск Алексей Романов . Помимо помощи в коммуникациях, администрации муниципальных образований предоставляют волонтерам технику, помогают с атрибутикой и обеспечивают приемку собранного мусора на полигонах.

Главной задачей реализации проекта инициаторы видят формирование экологической культуры жителей. Как сказал один из участников проекта «Будущее Арктики», посетив ранее очищенное волонтерами место: «На то место, где убирали, мы частенько приезжаем, чтобы проверять, насколько цивилизовано ведут себя люди. К большому сожалению, они продолжают мусорить». Чтоб привлечь внимание к проблеме, молодые люди решили организовать проведение лекций в школах о защите окружающей среды.

Активными участниками проекта и волонтерских отрядов становится, прежде всего, молодежь, которую не устраивает потребительское отношение к окружающей среде. И здесь добровольческое движение выступает заодно с поддержавшей его региональной властью, которая заинтересована в привлечении к защите экологии региона неравнодушных молодых людей. Это, прежде всего, свидетельство единения усилий общественности и власти.

Встреча Дмитрия Артюхова и Александра Моора с волонтерами экологических дружин, по задумке организаторов, должна подчеркнуть важность подобных инициатив для российских регионов, для которых ямальский проект «Будущее Арктики» может стать наглядным примером работы с актуальной экологической темой — ликвидацией несанкционированных свалок отходов вокруг городов.