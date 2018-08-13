Под Белогорском готовят к запуску мусоросортировочный завод

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 авг — РИА Новости Крым . На территории полигона твердых коммунальных отходов в селе Тургенево Белогорского района в скором времени заработает мусоросортировочный завод, сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал первый замдиректора ООО «Тургеневского карьера» (обслуживает полигон и является собственником территории) Дмитрий Урсин.

"Завод, который на сегодняшний день смонтирован и проходит пуско-наладочные работы, сможет сортировать около 100 тыс. метров кубических в год", — сообщил он, добавив, что объект не сможет сортировать весь мусор, поступающий на полигон.

По словам Урсина, также планируется значительно расширить площадь полигона. Реализация этого проекта обойдется в 18 млн рублей.

"Есть возможность расширить полигон. Был разработан проект, который подразумевает собой дозагрузку существующего полигона и строительство новых участков для складирования отходов площадью более 15 га. Проект уже прошел экологическую экспертизу, мы ждем заключения государственной экспертизы", — добавил Урсин.

Кроме того, ООО «Тургеневский карьер» проводит добычу полезных ископаемых в близлежащих карьерах. Руководство предприятия считает, что в будущем эти территории можно будет использовать для складирования бытовых отходов.