Ещё
Под Белогорском готовят к запуску мусоросортировочный завод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Триумф Путина, женское счастье Поклонской и другие события дня
Триумф Путина, женское счастье Поклонской и другие события дня

Под Белогорском готовят к запуску мусоросортировочный завод 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. На территории полигона твердых коммунальных отходов в селе Тургенево Белогорского района в скором времени заработает мусоросортировочный завод, сейчас проводятся пуско-наладочные работы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал первый замдиректора ООО «Тургеневского карьера» (обслуживает полигон и является собственником территории) Дмитрий Урсин.
"Завод, который на сегодняшний день смонтирован и проходит пуско-наладочные работы, сможет сортировать около 100 тыс. метров кубических в год", — сообщил он, добавив, что объект не сможет сортировать весь мусор, поступающий на полигон.
По словам Урсина, также планируется значительно расширить площадь полигона. Реализация этого проекта обойдется в 18 млн рублей.
"Есть возможность расширить полигон. Был разработан проект, который подразумевает собой дозагрузку существующего полигона и строительство новых участков для складирования отходов площадью более 15 га. Проект уже прошел экологическую экспертизу, мы ждем заключения государственной экспертизы", — добавил Урсин.
Кроме того, ООО «Тургеневский карьер» проводит добычу полезных ископаемых в близлежащих карьерах. Руководство предприятия считает, что в будущем эти территории можно будет использовать для складирования бытовых отходов.
РИА Новости Крым: последние новости
СБУ не имеет претензий к экипажу российского судна в Херсоне - Денисова У страха глаза велики: Турчинов объяснил усиление ВМСУ в Азовском море "Ничего под эти крики не сделано": депутат ВР осудил лозунг "Слава Украине"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын депутата убил целую семью366
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму187
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле97
В Гоби нашли военную базу20
Газманов жестко ответил Вайкуле из-за Крыма116
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение