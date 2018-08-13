В Ростове-на-Дону начат сбор подписей против мусороперерабатывающего завода

Ростове-на-Дону жители микрорайона Западный начали сбор подписей против строительства мусороперерабатывающего завода на месте расположенной поблизости городской свалки.

Свои аргументы они изложили в обращении, опубликованном на портале Активный ростовчанин.

Как отмечено в обращении, нормативный срок работы городской свалки истек еще в конце 2014 года, однако она осталась была прежнем месте, и за эти годы существенно увеличилась в размере.

В июле 2018 года, жители ЗЖМ города Ростова-на-Дону узнали, что на 24 августа 2018 назначены торги на участок, расположенный в западной части свалки, под строительство мусороперерабатывающего завода.

«На сайте оператора завода «Чистый Город» размещена информация, что на нем будет перерабатываться мусор со всего Ростова-на-дону объёмом до 1 млн тонн в год. Площадь полигона составит более 40 га. Кроме этого, оператор намерен термически перерабатывать пластиковые отходы. Пластиковые отходы на предприятие будут свозить из шести регионов ЮФО!», — сказано в документе.

При этом, по словам жителей, расстояние от завода до ближайших жилых домов составит всего 690 метров.

Поэтому люди просят не только закрыть свалку, но и найти иное место под строительство завода, подальше от населенных микрорайонов.