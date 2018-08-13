Эксперт сравнил немецкий и подмосковный комплексы по переработке отходов

Переход Московской области на новой экологический стандарт включает строительство 12 современных комплексов по переработке отходов (КПО). Об этом Ленте.ру рассказали в региональном правительстве в понедельник, 13 августа.

В рамках подготовки к созданию новой инфраструктуры делегация экологических активистов, экспертов посетила Германию , где познакомилась с работой технопарка «Ремондис» и полигонами для непригодного к переработке мусора.

Главный специалист «Гидроспецгеологии» Сергей Делятицкий отметил различия технологических решений, которые используются в Подмосковье. В частности, он сравнил проект КПО «Кашира».

В первую очередь он отметил, что в Кашире не предусмотрен мусоросжигающий завод. Кроме того, в немецком технопарке сортируется почти 90 процентов поступающих отходов, а в Кашире 15 процентов. «Следующее отличие в том, что технопарк в Германии не предполагает захоронения непереработанных отходов, а наш предполагает. Вот три основных отличия, которые сразу бросаются в глаза», — сказал он.

Эксперт добавил, что в Германии законодательство обязывает производителей оплачивать переработку собственных отходов, в России есть аналогичная норма, но перерабатывается лишь 15 процентов отходов.

По словам Делятицкого, чтобы мусороперерабатывающая система функционировала без сбоев и была безопасной необходимо вести производственный мониторинг качества воды на прилегающей территории, а также выработать единую методику отбора проб и бурения скважин.

«Необходимо учитывать, что ситуация в природной среде не стационарна. В Германии на мусоросжигательном заводе стоит датчик, который on-line меряет выбросы в атмосферу, осуществляя постоянный контроль возможного загрязнения», — заключил он.