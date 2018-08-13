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Эксперт сравнил немецкий и подмосковный комплексы по переработке отходов
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Эксперт сравнил немецкий и подмосковный комплексы по переработке отходов 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Переход Московской области на новой экологический стандарт включает строительство 12 современных комплексов по переработке отходов (КПО). Об этом Ленте.ру рассказали в региональном правительстве в понедельник, 13 августа.
В рамках подготовки к созданию новой инфраструктуры делегация экологических активистов, экспертов посетила Германию, где познакомилась с работой технопарка «Ремондис» и полигонами для непригодного к переработке мусора.
Главный специалист «Гидроспецгеологии» Сергей Делятицкий отметил различия технологических решений, которые используются в Подмосковье. В частности, он сравнил проект КПО «Кашира».
В первую очередь он отметил, что в Кашире не предусмотрен мусоросжигающий завод. Кроме того, в немецком технопарке сортируется почти 90 процентов поступающих отходов, а в Кашире 15 процентов. «Следующее отличие в том, что технопарк в Германии не предполагает захоронения непереработанных отходов, а наш предполагает. Вот три основных отличия, которые сразу бросаются в глаза», — сказал он.
Эксперт добавил, что в Германии законодательство обязывает производителей оплачивать переработку собственных отходов, в России есть аналогичная норма, но перерабатывается лишь 15 процентов отходов.
По словам Делятицкого, чтобы мусороперерабатывающая система функционировала без сбоев и была безопасной необходимо вести производственный мониторинг качества воды на прилегающей территории, а также выработать единую методику отбора проб и бурения скважин.
«Необходимо учитывать, что ситуация в природной среде не стационарна. В Германии на мусоросжигательном заводе стоит датчик, который on-line меряет выбросы в атмосферу, осуществляя постоянный контроль возможного загрязнения», — заключил он.
7 августа губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье первым из российских регионов вводит новый экологический стандарт утилизации бытовых отходов.
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