В Оренбурге заявили о превышении нормы сероводорода в воздухе в 25 раз

"Сотрудники оренбургской спецлаборатории провели отбор проб. На границе санитарно-защитной зоны ООО «Оренбург Водоканал» 500 метров с подветренной стороны было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 25 раз", — рассказали в пресс-службе губернатора.

Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией Берг провел встречу с руководством водоканала, которому заявил о недостаточности принимаемых мер по предотвращению подобных инцидентов.