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16 августа жителей района Савелки приглашают в 9 микрорайон на #Эколето
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16 августа жителей района Савелки приглашают в 9 микрорайон на #Эколето 

Управа района Савелки 4 часа назад
Цель проекта — формирование в обществе осознанного отношения к окружающей среде и ресурсам Земли. Каждое #Эколето посвящено какой-либо экологической теме. Последнее событие, прошедшее в начале августа, было посвящено экобумаге. Следующее #Эколето — «Пластик» пройдет 16 августа у корпуса 930.
В ходе мероприятия зеленоградцы могут сдавать отходы на переработку, за это им выдают паспорта экоактивиста, в которых ведется учет сданных отходов. Десять самых активных экоактивистов получат призы по итогам #Эколета.
Также на мероприятии проводятся конкурсы эковопросов о раздельном сборе мусора, мастер-классы и викторины.
Управа района Савелки: последние новости
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