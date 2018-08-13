16 августа жителей района Савелки приглашают в 9 микрорайон на #Эколето

Цель проекта — формирование в обществе осознанного отношения к окружающей среде и ресурсам Земли. Каждое #Эколето посвящено какой-либо экологической теме. Последнее событие, прошедшее в начале августа, было посвящено экобумаге. Следующее #Эколето — «Пластик» пройдет 16 августа у корпуса 930.

В ходе мероприятия зеленоградцы могут сдавать отходы на переработку, за это им выдают паспорта экоактивиста, в которых ведется учет сданных отходов. Десять самых активных экоактивистов получат призы по итогам #Эколета.

Также на мероприятии проводятся конкурсы эковопросов о раздельном сборе мусора, мастер-классы и викторины.