Новая экотропа появится на территории «Колтушских высот»

Новый пешеходный экологический маршрут будет проложен на территории памятника природы «Колтушские высоты» во Всеволожском районе Ленобласти

Территория памятника природы, по которой пройдет экотропа протяженностью 1 км., состоит из трёх участков и занимает северную часть Колтушской возвышенности. На протяжении всего маршрута будут установлены указатели направления движения, информационные щиты, лестницы на крутых склонах и беседки для отдыха.

«Колтушские высоты» — это образец классического хол­мисто-котловинного камового рельефа. Средняя высота холмов составляет 60-80 м. На поверхности плато имеются замкнутые тер­мокарстовые котловины.

В Ленобласти действуют 46 ООПТ, из них — 27 государственных природных заказников, 18 памятников природы и 1 природный парк, пока только 20 из них обеспечены обустроенными маршрутами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.