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Новая экотропа появится на территории «Колтушских высот»
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Новая экотропа появится на территории «Колтушских высот» 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Новый пешеходный экологический маршрут будет проложен на территории памятника природы «Колтушские высоты» во Всеволожском районе Ленобласти.
Территория памятника природы, по которой пройдет экотропа протяженностью 1 км., состоит из трёх участков и занимает северную часть Колтушской возвышенности. На протяжении всего маршрута будут установлены указатели направления движения, информационные щиты, лестницы на крутых склонах и беседки для отдыха.
«Колтушские высоты» — это образец классического хол­мисто-котловинного камового рельефа. Средняя высота холмов составляет 60-80 м. На поверхности плато имеются замкнутые тер­мокарстовые котловины.
В Ленобласти действуют 46 ООПТ, из них — 27 государственных природных заказников, 18 памятников природы и 1 природный парк, пока только 20 из них обеспечены обустроенными маршрутами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.
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