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Шуваловскую свалку будут охранять за 450 тысяч рублей
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Шуваловскую свалку будут охранять за 450 тысяч рублей 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
На круглосуточную охрану Шуваловской свалки в сентябре-октябре 2018 года затратят более 450 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам, исполнитель будет осуществлять круглосуточную охрану полигона промышленных и бытовых отходов Шуваловской промзоны на территории Ленинского района в Нижнем Новгороде. Охранные услуги будут оказываться в течение 61 дня.
На территории Шуваловской свалки должны одновременно находиться 4 охранника, которые будут патрулировать охраняемую территорию каждый час. Они не должны допускать заезда посторонних машин на объект и оперативно реагировать на возникающие ЧС, а также взаимодействовать с правоохранительными органами и другими силовыми структурами города.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 456,7 тысяч рублей. Источником финансирования является городской бюджет на текущий год. Объявлен запрос котировок. Итоги будут подведены 23 августа.
Работы по контракту будут производиться в период с 1 сентября по 31 октября текущего года.
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