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Минприроды поддержало отказ от пластиковых пакетов в торговых сетях
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Минприроды поддержало отказ от пластиковых пакетов в торговых сетях 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минприроды России поддерживает отказ от пластиковых пакетов в торговых сетях, сообщили РИА Новости в министерстве.
Как сообщалось ранее, ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), обсуждают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах, хотя к такой мере готовы не все компании.
"Минприроды России поддерживает инициативы торговых сетей, направленные на снижение образования пластиковых отходов. На розничные торговые сети сегодня приходится львиная доля продаж товаров в упаковке, которые после употребления становятся отходами", — сообщили в Минприроды.
Как добавили в ведомстве, российское законодательство предусматривает дополнительную экологическую ответственность за утилизацию отходов для производителей товаров. При этом одноразовые полиэтиленовые пакеты — это дополнительный объем отходов, который образуется уже на торговых площадках, при продаже товаров.
"Его сокращение, несомненно, позитивный шаг, тем более что есть альтернатива в виде бумажных и многоразовых сумок. В целом сегодня законодательство позволяет вовлекать ритейл в рынок переработки отходов, прежде всего, через создание инфраструктуры и логистики раздельного сбора. Мы уверены, что шаги компаний сферы розничной торговли в этом направлении могут быть не только частью экологической ответственности, но и направлением бизнеса", — добавили в Минприроды.
В октябре 2017 года спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. Многие торговые сети уже отказались от выдачи покупателям бесплатных пластиковых пакетов, но не от продажи такой упаковки.
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