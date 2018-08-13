Минприроды поддержало отказ от пластиковых пакетов в торговых сетях

Как сообщалось ранее, ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), обсуждают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах, хотя к такой мере готовы не все компании.

"Минприроды России поддерживает инициативы торговых сетей, направленные на снижение образования пластиковых отходов. На розничные торговые сети сегодня приходится львиная доля продаж товаров в упаковке, которые после употребления становятся отходами", — сообщили в Минприроды.

Как добавили в ведомстве, российское законодательство предусматривает дополнительную экологическую ответственность за утилизацию отходов для производителей товаров. При этом одноразовые полиэтиленовые пакеты — это дополнительный объем отходов, который образуется уже на торговых площадках, при продаже товаров.

"Его сокращение, несомненно, позитивный шаг, тем более что есть альтернатива в виде бумажных и многоразовых сумок. В целом сегодня законодательство позволяет вовлекать ритейл в рынок переработки отходов, прежде всего, через создание инфраструктуры и логистики раздельного сбора. Мы уверены, что шаги компаний сферы розничной торговли в этом направлении могут быть не только частью экологической ответственности, но и направлением бизнеса", — добавили в Минприроды.