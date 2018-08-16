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Москвичи выберут лучший способ получения информации о здоровом образе жизни в больницах
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Москвичи выберут лучший способ получения информации о здоровом образе жизни в больницах 

РИАМО 1 час назад
Фото: сайт «Активный гражданин»
В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование, по итогам которого жители столицы решат, в какой форме лучше всего размещать информацию о здоровом образе жизни в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В больницах и клиниках можно будет узнать о питании, спорте, профилактике заболеваний — «активные граждане» решат, в каком именно формате удобнее всего будет получать полезную информацию о здоровом образе жизни.
«Москвичи смогут выбрать из следующих вариантов: показывать видеоролики на мониторах, раздавать брошюры, журналы, листовки, устанавливать плакаты/стенды на стенах или размещать QR-коды со ссылками на полезные ресурсы. Каждый сможет предложить и свой вариант ответа», — говорится в сообщении.
«Активный гражданин» регулярно проводит голосования, касающиеся медицины и здоровья. Сейчас, например, участники выбирают, в каком формате лучше проводить встречи с врачами, а также какие темы было бы интересно обсудить.
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