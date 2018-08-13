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Активным гражданам предлагают выбрать любимый природный парк
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Активным гражданам предлагают выбрать любимый природный парк 

Савелки 5 часов назад
Фото: Савелки
На портале «Активный гражданин» запущено очередное голосование, посвященное самым интересным местам Москвы.
В этот раз участники электронного референдума «Влюбиться в Москву» смогут выбрать свои любимые природные парки. Особо охраняемые природные территории очень популярны у москвичей. Здесь можно отлично отдохнуть, понаблюдать за жизнью животных и птиц, позаниматься спортом и поучаствовать в интересных экологических мастер-классах и экскурсиях.
Сейчас на территории Москвы насчитывается около 120 особо охраняемых природных территорий, 19 из них предложены на голосование активным гражданам. Среди вариантов ответа — природный комплекс Зеленограда. В голосовании можно выбрать любимый парк из списка, либо предложить свой вариант ответа.
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