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В Подмосковье рассказали о мерах для борьбы с мусором 

RT на русском 19 часов назад
Фото: RT на русском
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по решению ситуации с мусором.
Об этом сообщает «Российская газета».
«Нам удалось ввести новый экологический стандарт переработки мусора и в соответствии с ним открыть первый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах», — заявил Воробьёв.
По его словам, второй такой комплекс заработает через месяц в Зарайске, затем — в Рошале, Сергиевом Посаде, Кашире, Коломне. Всего их будет 11.
Как отметил глава региона, вся мусороперерабатывающая инфраструктура строится с применением современных технологий.
«Датчики и сепараторы на конвейерных линиях открываемых комплексов, к примеру, немецкие. А заводы будут японскими», — пояснил он.
Воробьёв добавил, что на мусоросжигательных заводах в настоящее время ставят такие фильтры, что вреда для людей меньше, чем, к примеру, от цементных заводов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье убрали более семи тысяч стихийных свалок.
Также Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.
RT на русском: последние новости
В Подмосковье рассказали о мерах для борьбы с мусором СМИ: Минприроды назвало срок создания единого оператора обработки отходов В Минприроды оценили предложение ввести экологический налог
Комментарии  Ещё 18 источников 
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