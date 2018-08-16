В Подмосковье рассказали о мерах для борьбы с мусором 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по решению ситуации с мусором.
Об этом сообщает «Российская газета».
«Нам удалось ввести новый экологический стандарт переработки мусора и в соответствии с ним открыть первый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах», — заявил Воробьёв.
По его словам, второй такой комплекс заработает через месяц в Зарайске, затем — в Рошале, Сергиевом Посаде, Кашире, Коломне. Всего их будет 11.
Как отметил глава региона, вся мусороперерабатывающая инфраструктура строится с применением современных технологий.
«Датчики и сепараторы на конвейерных линиях открываемых комплексов, к примеру, немецкие. А заводы будут японскими», — пояснил он.
Воробьёв добавил, что на мусоросжигательных заводах в настоящее время ставят такие фильтры, что вреда для людей меньше, чем, к примеру, от цементных заводов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье убрали более семи тысяч стихийных свалок.
Также Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.