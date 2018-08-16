В Подмосковье рассказали о мерах для борьбы с мусором

Об этом сообщает «Российская газета».

«Нам удалось ввести новый экологический стандарт переработки мусора и в соответствии с ним открыть первый мусоросортировочный комплекс в Серебряных Прудах», — заявил Воробьёв.

По его словам, второй такой комплекс заработает через месяц в Зарайске , затем — в Рошале , Сергиевом Посаде, Кашире Коломне . Всего их будет 11.

Как отметил глава региона, вся мусороперерабатывающая инфраструктура строится с применением современных технологий.

«Датчики и сепараторы на конвейерных линиях открываемых комплексов, к примеру, немецкие. А заводы будут японскими», — пояснил он.

Воробьёв добавил, что на мусоросжигательных заводах в настоящее время ставят такие фильтры, что вреда для людей меньше, чем, к примеру, от цементных заводов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье убрали более семи тысяч стихийных свалок.