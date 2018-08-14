Суд отклонил иск жителей к правительству Подмосковья в защиту леса вблизи свалки «Непейно»

КРАСНОГОРСК / Московская область /, 14 августа. / ТАСС /. Московский областной суд отклонил иск жителей Дмитровского района Московской области к правительству Подмосковья о признании незаконным постановления, которое, по их мнению, позволит изменить категории лесов возле мусорного полигона «Непейно» и использовать эту землю для расширения свалки. Об этом передает корр. ТАСС из зала суда.

"Московский областной суд решил в удовлетворении административного искового заявления

отказать", — озвучила решение судья.

Представитель истцов Денис Дубовик сообщил ТАСС после судебного заседания, что жители будут оспаривать данное решение.

Суть спора

Ранее 10 октября 2017 года правительство Московской области выпустило постановление «Об изменении границ лесопарковых зон в Московской области», которое подразумевает изменение границ лесопарковых зон вблизи «Непейно».

Согласно документу, один участок вблизи свалки исключили из этой категории и взамен присвоили ее более удаленному.

По мнению заявителей, это неравноценный обмен, потому что ближайшие к полигону земли могут использовать для его расширения, а удаленный участок находится в 13 км от жилых домов, что не позволяет в нем отдыхать местным жителям.

Дубовик пояснил, что постановление создаст угрозу нарушения прав жителей Московской области на благоприятную окружающую среду. «На данный момент фактического нарушения нет. Данное постановление, принятое, как мы считаем, в нарушении федерального законодательства, позволит в дальнейшем правительству Московской области и другим заинтересованным лицам осуществить перевод земельных участков, который предполагается присоединить к полигону и отнести к землям промышленности. Соответственно это приведет к расширению полигона, который действует с нарушениями», — сказал он.

Представитель ответчика Юлиана Горячева сказала, что оспариваемое постановление введено в соответствии с нормами законодательства. «Данное постановление не предусматривает переход из категорий земель лесного фонда в иные категории», — возразила на иск жителей представитель подмосковного правительства.

Согласно документам Министерства экологии и природопользования Московской области, полигон «Непейно» принимал до 2018 года 130 тыс. тонн отходов ежегодно, на 2018 год его мощность была увеличена до 260 тыс. тонн. Он должен закрыться для ввоза мусора к 2019 году, а до 2020 года должна открыться новая модернизированная часть полигона мощностью в 300 тыс. тонн отходов ежегодно.